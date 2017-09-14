"Динамо" обіграло албанський "Скендербеу" у Лізі Європи

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Київське "Динамо" обіграло з рахунком 3:1 на своєму полі албанський клуб "Скендербеу" в матчі першого туру групового етапу Ліги Європи.

На гол Гіергі Музакі в кінці першого тайму українська команда відповіла точними ударами Сергія Сидорчука, Жуніора Мораеса на початку другої половини зустрічі.

В середині другого тайму Д'ємерсі Мбокані з пенальті закріпив перевагу киян.

У ще одному матчі цієї групи швейцарський "Янг Бойз" зіграв на своєму полі внічию 1:1 з белградським "Партизаном". Таким чином, "Динамо" стало після першого туру лідером свого квартету.