Військовий загинув в АТО, двоє поранені

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За минулу добу один український військовий загинув в зоні АТО, двоє дістали поранення. Про це повідомляє штаб АТО на своїй сторніці у Facebook.

Загалом минулої доби бойовики здійснили 28 обстрілів позицій ЗСУ.

На приморському напрямку з гранатометів і великокаліберних кулеметів сепаратисти відкривали вогонь у районі Водяного. Біля Мар'їнки випустили міни калібру 82 мм. Вели вогонь поблизу Павлополя, Талаківки, Гнутового.

На донецькому напрямку з мінометів та озброєння БМП бойовики вели вогонь в районі Зайцевого, з гранатометів стріляли по Авдіївській промзоні. З гранатометів та кулеметів вони обстріляли українських позиції неподалік шахти Бутівка. Внаслідок цих обстрілів і загинув віськовий сил АТО.

На луганському напрямку сепаратисти з мінометів, різних видів гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по наших опорних пунктах біля Кримського.