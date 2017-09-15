Екс-співробітниці звинувачують Google у статевій дискримінації

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Три колишні співробітниці компанії Google подали позов проти технічного гіганта до суду в Сан-Франциско. Компанію звинуватили у тому, що вона платить жінкам менше, ніж чоловікам за однакову роботу.

Увага до гендерних питань у компаніях в Кремнієвій долині дедалі більше зростає.

"Настав час перестати ігнорувати подібні речі у сфері технологій", - каже Келлі Елліс, у минулому розробниця програмного забезпечення компанії Google і одна з жінок, які підписали позов.

У своєму Twitter вона висловила сподівання на те, що ця судова справа змусить Google та інші компанії змінити практику.

У позові вказано, що у компанії Google жінки отримують нижчі зарплати та мають менше можливостей для кар'єрного росту у порівнянні з чоловіками.

Наприклад, пані Елліс взяли на роботу в 2010 році на позицію, на яку зазвичай беруть випускників коледжів, хоча на той момент у неї вже було чотири роки досвіду. Її колега-чоловік з подібним досвідом почав свою кар'єру в компанії на вищому рівні, йдеться в позові.

За чотири роки пані Елліс звільнилася через сексизм.

У Google заявили, що розглянуть справу, але відкинули основні звинувачення.

"Рівень посади та можливості професійного розвитку суворо регулюють відповідні комісії і рішення кілька разів перевіряється, зокрема і щодо того, чи не має в ньому ознак гендерної дискримінації", - заявила речниця компанії Google Джина Схільяно.