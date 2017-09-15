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Поліція Лондона вивчає обставини інциденту в метро на станції Parsons Green, що на південному заході міста.

У соціальних мережах повідомили про вибух у вагоні поїзда. Поліцейські та швидка прибули на місце події.

На фото в соцмережах видно біле відро в пакеті з супермаркету, але незрозуміло, чи був пошкоджений вагон.

Очевидці інциденту розповідають, що бачили пасажирів з пораненими обличчями.

Кореспондент BBC London Ріц Латеф перебувала на станції Parsons Green на своєму шляху до роботи.

"Коли люди почули те, що виявилося вибухом, почалася паніка, люди вибігали з поїзда", - розповідає вона і додає, що у натовпі люди отримували порізи та подряпини.

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