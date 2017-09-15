Поліція розслідує повідомлення про вибух у лондонському метро
Поліція Лондона вивчає обставини інциденту в метро на станції Parsons Green, що на південному заході міста.
У соціальних мережах повідомили про вибух у вагоні поїзда. Поліцейські та швидка прибули на місце події.
На фото в соцмережах видно біле відро в пакеті з супермаркету, але незрозуміло, чи був пошкоджений вагон.
Очевидці інциденту розповідають, що бачили пасажирів з пораненими обличчями.
Кореспондент BBC London Ріц Латеф перебувала на станції Parsons Green на своєму шляху до роботи.
"Коли люди почули те, що виявилося вибухом, почалася паніка, люди вибігали з поїзда", - розповідає вона і додає, що у натовпі люди отримували порізи та подряпини.