Вакцинація дітей: вчені придумали, як робити один укол замість кількох

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Американські дослідники розробили технологію, за допомогою якої кожне дитяче щеплення можна буде зробити за допомогою однієї ін'єкції, пише кореспондент ВВС з питань здоров'я та науки Джеймс Галлахер.

Розчин, який вводитиметься одноразово, містить вакцину в мікроскопічних капсулах, які вивільняють початкову дозу, а потім через певний час вивільняють усі наступні дози, тобто фактично відбувається повторна ревакцинація.

Такий метод в дії випробували на мишах, він описаний у журналі Science.

Дослідники кажуть, що технологія може допомогти пацієнтам в усьому світі.

Діти здебільшого плачуть та кричать під час щеплення. І таких щеплень доволі багато.

Ось, наприклад, такий календар щеплень пропонує британська медична система:

Щеплення від дифтерії, правця, коклюшу, поліомієліту, гемофільної інфекції та гепатиту В роблять на 8, 12 і 16 тижнях життя дитини

Щеплення від пневмококової інфекції роблять на 8 та 16 тижнях життя, а також в один рік

Вакцинацію від множинної ендокринної неоплазії типу 2Б (МЕН-2Б) проводять на 8, 16 тижнях та в один рік

Вакцинація типу Hib/Men C проводиться в один рік

Щеплення від кору, паротиту та краснухи робиться в один рік, а також в 3 роки та 4 місяці

Джерело:NHS Choices

Команда Массачусетського технологічного інституту розробила новий тип мікрочастинок, здатний об'єднати усі дози вакцини в один укол.

Частинки схожі на мініатюрні кавові чашки, наповнені вакциною і закриті кришкою.

Надзвичайно важливо, що дизайн чашок може змінюватися таким чином, щоби вони відкривалися і "виливали" свій вміст в організм у потрібний час.

Одна серія дослідів продемонструвала, що вміст капсул може бути випущений в організм рівно на 9, 20 та 41 день після того, як таку рідину було введено в мишей.

Також дослідники твердять, що розробили інші частинки, які можуть протриматися в тілі сотні днів перед тим, як вивільнитися в організм.

Цей метод ще не випробовували на пацієнтах.

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"Суттєвий вплив"

Професор Роберт Лангер з Массачусетського інституту в захваті від цього дослідження.

"Вперше ми можемо створити сховище крихітних частинок вакцини, поміщених в оболонку, кожна з яких запрограмована вивільнитися у певний передбачений час так, що люди можуть отримати одноразову ін'єкцію, яка, по суті, містить в собі кілька повторних вакцинацій", - каже пан Лангер.

"Це може суттєво вплинути на пацієнтів в усьому світі, особливо в країнах, що розвиваються", - додав він.

Ця наукова розробка відрізняється від попередніх спроб, які повільно випускали ліки протягом тривалого часу.

Ідея полягає в тому, що короткочасне і швидке введення вакцини імітує програму планової імунізації.

Інший дослідник, який також займається цим питанням, доктор Кевін Макхью припускає, що ця нова методика могла б підвищити рівень поширення щеплень у країнах, що розвиваються.