У Львові назвали найкращі книги 2017 року

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У Львові у рамках Форуму видавців відбулася урочиста церемонія нагородження "Найкраща книга 2017". Про це йдеться у повідомленні прес-служби форуму.

Цього року журі з Києва, Харкова та Львова вирішило не присуджувати Гран-прі Форуму видавців. За словами Богдана Тихолоза, координатора конкурсу, цього року надійшло занадто багато чудових книжок.

Відзнаки засновниці Форуму видавців Олександри Коваль отримали: Олег Турій "Будьмо собою. Життя і Заповіт патріарха Йосифа Сліпого" ("Видавництво УКУ"), Мічіо Кайку "Майбутнє розуму" (видавництво "Літопис") та Валентина Кирилова "NOMINA. Україна. Сторінки родинного альбому. Ukraine. Pagesfrom a FamilyAlbum" (видавництво "ArtHUSS").

Також були визначені переможці в низці номінацій.

У номінації "Класична українська література" перемогла книжка Івана Франка "Мойсей", "Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка"

У номінації "Сучасна українська проза" перемогла книжка Сергія Жадана "Інтернат", видавництво "Meridian Czernowitz"

У номінації "Сучасна українська поезія" перемогла "Антологія української поезії XX століття: від Тичини до Жадана" (упорядник Іван Малкович), видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га"

У номінації "Класична зарубіжна література" перемогла книжка Мацуо Басьо "Поезії", видавництво "Веселка")

У номінації "Сучасна зарубіжна література" перемогла книжка Хорхе Луїса Борхеса "Книга вигаданих істот", "Видавництво Старого Лева"

У номінації "Місто-Харків" перемогла книжка Максима Розенфельда "Фасади. Харків", видавництво "АССА"

Особливу відзнаку Харківського журі отримала книжка Алли Підлужної "Код Володимира Дахна", видавництво "АВІАЗ".

У номінації "Література для дітей віком від 0 до 9" перемогла книжка Оксани Були "Зубр шукає гніздо", "Видавництво Старого Лева"

У номінації "Література для дітей віком від 10 до 12" перемогла книжка Ульфа Старка "Маленька книжка про любов", "Видавництво Старого Лева"

У номінації "Підліткова література" перемогла книжка Яни Подосєльнік. Глосарій моди. Ілюстрації одягу українських дизайнерів, видавництво "Artbooks"

У номінації "Біографія" перемогла книжка Леоніда Ушкалова. Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди, видавництво "Дух і літера"

У номінації "Історія" перемогла книжка Оксани Кісь. Українські жінки у горнилі модернізації, видавництво "Клуб Сімейного Дозвілля"

У номінації "Місто-Київ" перемогла книжка Владислава Гриневича "Бабин Яр. Історія і пам'ять", видавництво "Дух і літера"

Особливу відзнаку Київського журі отримала книжка Тараса Лозинського "Рушники Наддніпрянської України", видавництво "Майстер книг"

У номінації "Український non-fiction" перемогла книжка Тимура Ворони "Стартап на мільйон. Як українці заробляють на технологіях", видавництво "Vivat"

У номінації "Перекладений non-fiction" перемогла книжка Христі Фріланд "Плутократи. Епоха нових багатих і занепад старої системи", видавництво "Наш формат"

У номінації "Навчальна, довідкова, професійна література" перемогла книжка Альберто Каїро "Функціональне мистецтво: вступ до інфографіки та візуалізації", "Видавництво УКУ"

У номінації "Візуальна книга" переміг графічний роман Івана Франка, Міхая Тимошенка, Кирила Горішного "Герой поневолі", видавництво "Леополь"

У номінації "Місто-Львів" перемогла книжка Катажини Котинської "Львів: перечитування міста", "Видавництво Старого Лева"

Особливу відзнаку Львівського журі отримала книжка Ярини Винницької "Наречена", видавництво "Terra Incognita".

З 13 по 17 вересня у Львові проходить 24-й Форум видавців. Головна тема цьогорічного форуму - точка творення.