Порошенко: миротворці на Донбасі не є панацеєю

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Президент Петро Порошенко вважає, що введення на Донбас миротворців ООН не є панацеєю, а лише одним з інструментів принесення миру в Україну. Про це глава держави заявив під час 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві.

"Блакитні шоломи" не є панацеєю. Це один з інструментів принесення миру в мою Україну, інструмент, який є елементом безпекового пакета", - сказав президент.

Петро Порошенко також наголосив, що партнери України в Європі та США підтримують введення миротворчої місії на всю територію Донбасу, бо вона є невіддільною частиною Мінських угод.

"Якщо зупиниться цей потік озброєння і військових зі сторони РФ, то дуже скоро цей конфлікт припиниться", - сказав президент.

Він також підкреслив, що єдиним чинним механізмом безпеки в світі є Рада безпеки ООН і миротворчі місії під її егідою.

"Ми крок за кроком наближаємося до того, що місія буде на усій території: і на непідконтрольній Україні території також", - сказав президент.

При цьому він підкреслив, що механізмом прямих переговорів є нормандський формат.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Експерти сумніваються в появі на Донбасі миротворців ООН

План України

Президент України говорить про необхідність введення міжнародного миротворчого контингенту на Донбас ще з березня 2015 року.

Після підписання других Мінських угод припинення бойових дій так і не сталось.

Цю ідею тоді він обговорював з генсеком ООН, а потім її озвучували під час кількох засідань представників "нормандської четвірки".

Тема активізувалась 2016 року, про певну озброєну місію активно говорили і на початку 2017 року. Озвучувались пропозиції і щодо місії ООН, і про озброєння посиленої місії ОБСЄ.

Нещодавно Петро Порошенко заявив, що на найближчій сесії Генасамблеї ООН у вересні презентує "ініціативу із введення миротворців ООН на окуповані території Донбасі".

Раніше ідея з миротворцями отримувала негативну оцінку як з боку Росії, так і бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

Через протилежні позиції сторін узгодити формат місії здавалось неможливим.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Путін озвучив свої умови присутності миротворців на Донбасі

Несподіваний крок Путіна

Водночас напередодні Генасамблеї ООН зі схожою ініціативою виступив Володимир Путін.

"Присутність миротворців, навіть можна сказати не миротворців, а тих людей, які забезпечують безпеку місії ОБСЄ, вважаю цілком доречною і не бачу тут нічого поганого. Навпаки, вважаю, що це пішло б на користь вирішення проблеми на південному сході України", - заявив пан Путін.

Проте він запропонував такі умови, які одразу ж викликали різке несприйняття в Україні. Зокрема, президент РФ сказав, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі.

При цьому він зазначив, що це питання не можна вирішити без прямого контакту з представниками бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія надіслала керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.