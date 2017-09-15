Стартувала премія Книга року ВВС-2017

BBC Україна втринадцяте оголосила старт своєї щорічної літературної премії Книга року ВВС - 2017, яку вона проводить у партнерстві з культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про відкриття нового конкурсу оголосили під час щорічного Львівського Міжнародного Форуму видавців та Літературного фестивалю на круглому столі "Як змінилася українська література за 13 років існування премії Книга року ВВС".

Головний редактор ВВС Україна Ніна Кур'ята каже: "За 13 років існування премії Книга року ВВС, цю нагороду отримували романи, повісті та збірки оповідань. І, незалежно від жанру і тематики, всі вони були взірцями літературної майстерності та високих стандартів української мови. Наша премія продовжує бути свідченням потреби у високоякісній літературі".

Із 2012 року конкурс Книга року BBC проводиться у партнерстві з культурною програмою ЄБРР.

Наша премія продовжує бути свідченням потреби у високоякісній літературі Ніна Кур'ята, Головний редактор ВВС Україна

Радник з питань культури ЄБРР, Світлана Пиркало, відзначає: "Дитяча література в Україні дуже яскрава і різноманітна. Спеціальну премію для дитячих книжок запровадили після того, як історичний роман для підлітків став Книгою року ВВС у 2011-му, чим продемонстрував, що дитяча література знаходиться нарівні з дорослою. Минулого року цю нагороду отримала книга Галини Ткачук "Тринадцять історій у темряві", що перенесла нас у веселий світ, де мешкають дружні чудовиська. Якими б не були книжки, написані для дітей в Україні - грайливими чи серйозними, казковими, пригодницькими чи детективними - вони принесуть задоволення не лише дітям, а й дорослим".

У номінаціях Книга року ВВС - 2017 та Дитяча Книга року ВВС - 2017 зможуть брати не лише твори, написані українською мовою, а й українські переклади із мов інших народів, що живуть в Україні.

До журі конкурсу Книга Року ВВС входять:

Віра Агеєва, професор, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Ольга Герасим'юк, журналістка, член Нацради з питань телебачення і радіомовлення

Віталій Жежера, письменник, журналіст

Тарас Лютий, філософ, письменник

Світлана Пиркало, радник з питань культури ЄБРР

Марта Шокало, випусковий редактор ВВС Україна.

Переможець у кожній категорії отримає винагороду £1000 у гривневому еквіваленті. Видавці двох книг-переможців матимуть право використовувати логотипи Книги року ВВС в наступних виданнях.

Видавці можуть подати на конкурс до трьох книг у кожній категорії і до двох нових книг попередніх переможців. Подані книги мають бути художніми творами українською мовою, опублікованими протягом останніх 12 місяців. Детальні умови конкурсу ви можете знайти на bbc.ua.

Довгі списки в кожній категорії обере команда BBC Україна. Журі оберуть короткі списки і переможців.

Кінцевий термін для подачі творів - 1 жовтня 2017. Переможця оголосять у грудні 2017 року.

Правила проведення конкурсу Книга року ВВС

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Список переможців минулих років: