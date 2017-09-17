Порошенко хоче виділити на оборону 165 млрд грн у 2018‎

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Президент Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення РНБО, що ‎стосується пропозицій щодо видатків на нацбезпеку і оборону України у 2018 році.‎

У своєму рішенні РНБО доручила Кабміну передбачити у законопроекті "Про держбюджет-‎‎2018" виділення сектору безпеки і оборони країни не менше 5% від ВВП.‎

‎"При цьому фінансування потреб сектору безпеки і оборони України передбачити в ‎обсязі не менше 165 372,3 млн гривень", - роз'яснює прес-служба президента.‎

З них 159 млрд просять виділити із загального фонду держбюджету, а ще 6 млрд - зі ‎спеціального фонду держбюджету України.‎

З них міноборони РНБО і президент пропонують виділити 83 млрд грн, Нацгвардії - ‎‎11 млрд грн, Нацполіції - 25 млрд грн, Держприкордонній службі - 9 млрд грн. СБУ ‎пропонують видатки на наступний ріе у 8 млрд грн.‎

Крім того, РНБО і президент хочуть виділити ще 0,5% від ВВП на Державну цільову ‎програму створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів цільової хімії і ‎Державну цільову програму реформування та розвитку оборонно-промислового ‎комплексу - обидві програми до періоду 2021 року.‎

Виконання указу президент доручив секретарю РНБО Олександру Турчинову.‎