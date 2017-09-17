Порошенко хоче виділити на оборону 165 млрд грн у 2018
Президент Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення РНБО, що стосується пропозицій щодо видатків на нацбезпеку і оборону України у 2018 році.
У своєму рішенні РНБО доручила Кабміну передбачити у законопроекті "Про держбюджет-2018" виділення сектору безпеки і оборони країни не менше 5% від ВВП.
"При цьому фінансування потреб сектору безпеки і оборони України передбачити в обсязі не менше 165 372,3 млн гривень", - роз'яснює прес-служба президента.
З них 159 млрд просять виділити із загального фонду держбюджету, а ще 6 млрд - зі спеціального фонду держбюджету України.
З них міноборони РНБО і президент пропонують виділити 83 млрд грн, Нацгвардії - 11 млрд грн, Нацполіції - 25 млрд грн, Держприкордонній службі - 9 млрд грн. СБУ пропонують видатки на наступний ріе у 8 млрд грн.
Крім того, РНБО і президент хочуть виділити ще 0,5% від ВВП на Державну цільову програму створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів цільової хімії і Державну цільову програму реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу - обидві програми до періоду 2021 року.
Виконання указу президент доручив секретарю РНБО Олександру Турчинову.