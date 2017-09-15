Київ планує спрямувати суперечливу мовну статтю Раді Європі

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Україна готова направити на експертизу до Ради Європи мовну статтю закону про освіту, аби переконатися у тому, що жодних міжнародних зобов'язань України ця норма не порушує, заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Про це пані Гриневич розповіла після зустрічі з послами іноземних держав.

За її словами, експертиза документу в Раді Європи буде вестися одночасно з направленням закону на підпис президенту.

"Я дуже сподіваюся, що президент підпише закон про освіту", - додала пані Гриневич.

Верховна Рада ухвалила закон про освіту 5 вересня.

Згідно з ним, нацменшини зможуть вчитися рідною мовою до 5-го класу, після чого всі предмети (з деякими винятками) будуть викладати тільки українською мовою.

Напередодні Болгарія, Греція, Румунія й Угорщина закликали Україну не вводити в дію норму закону про освіту щодо мови навчання.

Своє невдоволення новим законом висловила також Росія.