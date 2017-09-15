Українця Гриба забрали з СІЗО на обстеження

Копирайт изображения Olha Gryb Image caption Павло Гриб зник у Білорусі наприкінці серпня

Українця Павла Гриба, якого утримують у Росії, забрали з Краснодарського СІЗО і повезли, ймовірно, на обстеження. Про це повідомила ВВС Україна його сестра Ольга Гриб.

Вона додала, що при цьому незрозуміло, куди саме його відвезли.

Також Ольга Гриб відзначила, що до нього не пускають українських лікарів.

А у коментарі виданню "Українська правда" сестра затриманого припустила, що російські спецслужби можуть спробувати через своїх лікарів спростувати його діагноз - "синдром портальної гіпертензії", через який він змушений щодня приймати певні ліки. Порушення їх прийому, за словами рідних, може призвести до фатальних наслідків.

Речниця українського МЗС Мар'яна Беца підтвердила ВВС Україна інформацію про те, що Павла Гриба перевезли з СІЗО до одного з медзакладів.

Однак українським дипломатам не повідомили, з якої причини і куди саме відвезли українця.

Український консул отримав дозвіл зустрітися з Павлом Грибом 18 вересня. Тоді українські дипломати сподівають з'ясувати обставини його затримання, а також фізичний і психологічний стан.

Триває розгляд заявки на передачу йому ліків.

Водночас російський адвокат Павла Гриба Андрій Сабінін розповів ВВС Україна, що йому невідомо про долю підзахисного, однак додав, що адвоката не мають ставити до відома у випадку медичного обстеження.

Також, за його даними, українські медики не зверталися офіційно щодо доступу до Павла Гриба.

У МЗС України відзначили, що з питання досутуп українських медиків зверталися вони.

Напередодні Андрі Сабінін написав у Facebook: "Павел Гриб отримав продукти, речі і гроші в СІЗО. Щодо ліків питання вирішується, тому що вимагає чергового узгодження. Зустріч зі співробітниками консульського відділу 18 вересня".

За що затримали?

Копирайт изображения facebook Image caption Хлопець має проблеми зі здоров'ям

19-річний українець Павло Гриб зник на території Білорусі ще 24 серпня. Лише через 14 днів ФСБ Росії надало українським дипломатам інформацію, що він у СІЗО у Краснодарі. Його затримали за звинуваченням за статтею "про тероризм".

Два тижні доля хлопця була невідома. Білоруські правоохоронці заявляли, що у них його немає.

До Гомеля Павло Гриб поїхав на зустріч із дівчиною, з якою переписувався спершу у VK, а потім у Skype.

Родина Павла Гриба звернулась із заявою до Європейського суду з прав людини щодо дій Росії, які можуть загрожувати життю хлопця.

Також родичі вимагають у РФ забезпечити хлопцю доступ до медичного обслуговування, адже він потребує щоденного специфічного лікування через вроджене захворювання.

Хлопець має проблеми з кровообігом через синдром портальної гіпертензії. Кожен день перебування хлопця у СІЗО в неналежних умовах може бути фатальним для його життя, стверджують родичі.

Батько Павла Гриба служив в Україні прикордонником. Він розповідає, що син активно висловлювався у соцмережах щодо політичних питань. До ЗСУ чи добробатів не має стосунку, не їздив на Донбас та ніколи не виїздив за кордон.

За словами батька, у соцмережах син познайомився з дівчиною. Вона представилась патріоткою України з-під Сочі. Їй нібито було 17 років.

У них ніби зав'язались віртуальні романтичні стосунки й вони домовилися зустрітись у Білорусі.

Низка ЗМІ встигли поспілкуватися з дівчиною Тетяною, з якою нібито мав зустрітися Павло Гриб. Вона вказує, що зустріч відбулась. Дівчина розповіла журналістам, що організувала зустріч під тиском ФСБ. Жовтневий районний суд Краснодара арештував Павла Гриба до 17 жовтня.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба закликав Раду Європи вжити заходів для звільнення українця.