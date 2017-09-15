Суд арештував екс-міністра юстиції Лавриновича

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Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Відповідне рішення суд ухвалив у п'ятницю, задовольнивши клопотання прокуратури, яка просила про арешт підозрюваного без будь-якої альтернативи.

Захист колишнього міністра планує оскаржити його арешт. "Так, ми будемо оскаржувати це рішення", - сказав адвокат Євген Солодко, пишуть "Українські новини".

Олександр Лавринович перебуває у залі суду разом зі своїм адвокатом і депутатами від "Опозиційного блоку".

Сам пан Лавринович заперечує причетність до узурпації влади Віктором Януковичем у 2010 році.

6 вересня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що екс-президенту України Віктору Януковичу і екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу повідомили про підозру в захопленні державної влади в Україні у 2010 році - шляхом конституційного перевороту.

За матеріалами справи, "конституційний переворот 2010 року" призвів до "захоплення державної влади", оскільки у неконституційний спосіб розширили повноваження президента, а роль парламенту та уряду звузили, зазначив пан Луценко.

За версією слідства, Янукович і Лавринович, спільно з іншими особами, вжили заходів для незаконної зміни чинної Конституції, "без рішення єдиного органу законодавчої влади в Україні - Верховної Ради", написав пан Луценко у Facebook.

2010 року, за часів президентства Віктора Януковича, Конституційний Cуд України скасував політреформу 2004 року, визнавши її нелегітимною, і повернув у дію Конституцію 1996 року.