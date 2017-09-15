Місія "Кассіні" добігла драматичного кінця

Копирайт изображения AFP Image caption Настрій у фахівців НАСА був сумний. Після стриманих аплодисментів почалися обійми

Космічна місія "Кассіні" з дослідження Сатурна добігла видовищного кінця. Фахівці НАСА наказали зонду самознищитися, занурившись в атмосферу планети.

Він проіснував близько хвилини, перш ніж його розірвало на шматки.

У "Кассіні" закінчилося пальне, і НАСА не мала наміру дозволити зонду неконтрольовано блукати між Сатурном та його супутниками.

Сигнал із космічним кораблем був втрачений саме тоді, коли й передбачали фахівці Лабораторії реактивного руху в Пасадені - о 05:55 за тихоокеанським часом (14:55 за Києвом).

Програміст НАСА Ерл Майзе звернулася до колег з такими словами:

"Вітаю всіх вас! Це була неймовірна місія, неймовірний космічний апарат, а ви - неймовірна команда".

Потім пролунали стримані оплески й почалися обійми.

Втрата сигналу із зондом означає, що він розірвався, занурившись у газах планети.

Місія приголомшливих відкриттів

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Останній день "Кассіні": легендарний зонд завершує космічну місію

Так добігла кінця одна із найбільш успішних космічних місій в історії.

За 13 років вивчення Сатурна "Кассіні" змінив наше розуміння цієї шостої планети Сонячної системи.

Він стежив, як планету оточують бурі-монстри; був свідком делікатної взаємодію частинок льоду, які рухаються крізь складну систему кілець планети; він дізнався нову разючу інформацію про потенційну можливість життя на супутниках Сатурна.

Титан і Енцелад стали визначними віхами цього дослідженнями.

Перший супутник - це химерне місце, де рідкі метанові дощі йдуть із помаранчевого неба і впадають у величезні озера.

2005 року Кассіні доставив на поверхню Титана невеликий європейський робот під назвою "Гюйгенс". Він зробив неперевершений знімок округлих каменів, згладжених течією рідкого метану.

Дослідження Енцелада були не менш приголомшливими.

Копирайт изображения NASA Image caption Про втрату сигналу з "Кассіні" свідчить відсутність зеленого піку (справа)

"Кассіні" побачив, як цей супутник виприскував з тріщин на південному полюсі водяну пару у космос. Ця вода походила з океану під крижаною оболонкою Енцелада.

Коли "Кассіні" пролетів через водяну пару, це показало, що в підземному океані, ймовірно, є умови для життя.

Зараз науковці вже обмірковують, як повернутися туди з іншим, більш досконалим зондом, аби повніше дослідити цю теорію.

Копирайт изображения NASA/JPL-CALTECH/SSI/JASON MAJOR Image caption Останні знімки "Кассіні" надіслав у четвер. Перед його "зануренням" камери були вимкнені

Супутники Сатурна: дивні і прекрасні

Копирайт изображения NASA/JPL-CALTECH/SSI

"Кассіні" сфотографував деякі з 62-х супутників Сатурна:

Двокольоровий Япет з високим гірським хребтом, що опоясує Япет по екватору; Мімас, у якого є гігантський кратер, схожий на "Зірку смерті" з фільмів "Зоряні війни"; Гіперіон, на якому видно скупчення химерних отворів, схожих на губку або гніздо оси; Атлас, що нагадує літаючу тарілку; "Картопляний" Прометей (5); і Пан, який має форму пельменя.

Копирайт изображения NASA/JPL-CALTECH/SS Image caption Останній погляд на Енцелада, який пропливає біля північної частини Сатурна

Місія Кассіні-Гюйгенс - це спільний проект NASA, а також Європейського та Італійського космічних агентств.