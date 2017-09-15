Кабмін схвалив і вніс у Раду проект бюджету-2018

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Український уряд затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2018 рік. Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю.

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, в проект зокрема закладене зростання ВВП України на 3%, інфляцію в 7% і дефіцит бюджету в 2,4%.

Крім того, уряд прогнозує зростання доходів на 15% у порівнянні з 2017 роком.

"Це перший бюджет країни, який перевищить цифру в 1 трлн грн... Це не за рахунок підвищення податків, але за рахунок зростання національної економіки", - сказав пан Гройсман.

Пан Гройсман також розповів, що витрати на безпеку та оборону зростуть майже на 15%, а на освіту - на понад 18%.