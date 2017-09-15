У київській галереї застрелився чоловік - поліція

Копирайт изображения AFP Image caption Колекція живопису радянського періоду на ІІ Міжнародному арт-ярмарку (архів)

Поліція встановлює обставини смерті чоловіка, якого із вогнепальним пораненням знайшли у закритому зсередини приміщенні художньої галереї. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції звернулася 42-річна місцева мешканка за допомогою щодо відкриття дверей у художній галереї, де може знаходитися її чоловік, який зник і не відповідав на дзвінки", - розповіли у відомстві.

Копирайт изображения kyiv.npu.gov.ua

На місці події поліція виявила тіло 42-річного чоловіка із вогнепальним пораненням грудної клітини.

Зазначають, що пістолет, із якого вистрелили, лежав поруч.

Під час огляду приміщення правоохоронці вилучили ще кілька пістолетів (за попередньою інформацією, один із них був викрадений два роки тому із військової частини, інша зброя у базах не фігурує) та понад 300 набоїв різного калібру, уточнили у поліції.

"За попередніми версіями слідчих, причиною самогубства могли бути боргові зобов'язання чоловіка або тяжка хронічна хвороба", - зазначили у поліції.

Розпочато кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" із додатковою кваліфікацією - самогубство.