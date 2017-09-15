У Британії оголосили найвищий рівень загрози через напад у метро

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Рівень терористичної загрози у Британії після вибуху у лондонському метро підняли до найвищого, заявила прем'єр-міністр Британії Тереза Мей.

Це означає, що небезпека нових нападів є неминучою. За останньою інформацією, у лікарні перебувають 29 людей, більшість із них отримали опіки.

Раніше екстремістське угруповання "Ісламська держава" взяло відповідальність за вибух у потязі лондонського метро, через який постраждали понад 20 людей.

У п'ятницю вранці на станції "Парсонс Ґрін" на заході Лондона спрацював саморобний вибуховий пристрій.

У поліції заявили, що у вагоні спрацювала саморобна вибухівка. Там кваліфікували інцидент ‎як теракт.‎

Як з'ясувалося, вибух міг бути потужнішим, однак бомба спрацювала неправильно.

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На фото, опублікованих в соцмережах, видно загоряння в білому відрі, що залишили в пакеті з супермаркету у вагоні метро, але незрозуміло, чи сильно пошкоджений сам вагон.

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Один з очевидців, який перебував у вагоні поїзда, розповів, що побачив, як відро загорілося, але полум'я було слабким. Потім був вибух.

Як стало відомо BBC, у бомби був таймер. Експерти ще вивчатимуть вибухову речовину, яка була у бомбі.

За інформацією кореспондента Sky News Марка Уайта, слідство встановило підозрюваного.

"Джерела у сферах безпеки кажуть, що їм вдалося ідентифікувати підозрюваного у виконанні вибуху на "Парсонс Ґрін ", за допомогою записів з камер спостереження", - написав Уайт у Twitter. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Заступник керівника поліції Лондона Марк Роулі в п'ятницю відмовився відповідати на питання про те, чи когось арештували через напад.

Прем'єр-міністр Тереза Мей назвала напад "боягузливим".

Президент США Дональд Трамп написав у своєму Twitter: "Ще один напад в Лондоні, вчинений терористом-невдахою. Це хворі божевільні люди, яких Скотленд-Ярд тримав в полі зору. Потрібно діяти на випередження!".