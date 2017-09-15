Порошенко зустрінеться із Трампом 21 вересня у Нью-Йорку

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент України Петро Порошенко та президент США Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зустрінеться вз президентом України Петром Порошенком 21 вересня у Нью-Йорку в рамках 72-ї сесії Генасамблеї ООН. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер, передає Reuters.

"Трамп зустрінеться у четвер із лідерами Туреччини, Афганістану та України, перш ніж провести обід із лідерами Південної Кореї та Японії", - зазначив його радник.

Президент Трамп зустрінеться із лідерами Франції та Ізраїлю в понеділок, у вівторок із еміром Катару, а в середу - із лідерами Йорданії, Палестинської автономії, Великої Британії та Єгипту, уточнив пан Макмастер.