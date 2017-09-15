Порошенко зустрінеться із Трампом 21 вересня у Нью-Йорку

  • 15 вересня 2017
Президент України Петро Порошенко та президент США Дональд Трамп Копирайт изображения Getty Images
Image caption Президент України Петро Порошенко та президент США Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зустрінеться вз президентом України Петром Порошенком 21 вересня у Нью-Йорку в рамках 72-ї сесії Генасамблеї ООН. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер, передає Reuters.

"Трамп зустрінеться у четвер із лідерами Туреччини, Афганістану та України, перш ніж провести обід із лідерами Південної Кореї та Японії", - зазначив його радник.

Президент Трамп зустрінеться із лідерами Франції та Ізраїлю в понеділок, у вівторок із еміром Катару, а в середу - із лідерами Йорданії, Палестинської автономії, Великої Британії та Єгипту, уточнив пан Макмастер.

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