Київ: Стівен Гокінг став "cюрприз-гостем" на форумі YES

Копирайт изображения Reuters Image caption Фізик Стівен Хокінг сидить на сцені у Нью-Йорку

Англійський фізик-теоретик Стівен Хокінг з'явився у вигляді голограми як "сюрприз-гість" на форумі YES-2017 у Києві. Про це повідомляє "Громадське".

Пан Гокінг розповів про те, чому варто заселяти інші планети, створювати колонії на Місяці, а також про штучний інтелект і його можливості та про небезпеку невідомої зброї.

Вчений також розповів, що разом з Ілоном Маском підписав петицію про те, чому і як треба досліджувати штучний інтелект з обережністю.

"Дивіться на зорі, а не під ноги, будьте допитливими", - зазначив науковець, а також сказав, що бажає українцям більше свободи.