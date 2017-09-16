Пожежа в дитячому таборі в Одесі: двоє дітей загинули

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Внаслідок пожежі у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі загинули двоє дівчат, ще трьох ушпиталили. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив Руслан Форостяк, радник голови Нацполіції Одещини.

За даними пана Форостяка, ще одну дівчину досі шукають.

Ушпиталені діти отримали легкі ушкодження, їхньому життю нічого не загрожує.

У таборі не спрацювала пожежна сигналізація та були проблеми з водними магістралями.

"Відсутність води чи її присутність не впливала на розвиток події, тому що пожежа була досить масштабна. Пожежники навіть не витрачали воду на гасіння цього корпусу, а пожежні заходи звелися до того, щоб запобігти розповсюдженню полум'я", - зазначив Руслан Форостяк.

Точну причину загоряння поки що не встановили, повідомив Руслан Форостяк.

Про пожежу стало відомо близько опівночі. Загорівся один з корпусів у таборі. На той момент у таборі перебували 42 дитини.

Площа пожежі становила близько 500 кв. м.

Тривають слідчі дії. Відкрито кримінальне провадження.