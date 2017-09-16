Суд у Львові залишив Сакварелідзе без запобіжного заходу

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Гальцький районний суд Львова не обрав жодного запобіжного заходу для соратника Міхеіла Саакашвілі, колишнього заступника генпрокурора Давида Сакварелідзе.

Про це сам пан Сакварелідзе повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Галицький суд щойно задовольнив наше клопотання і залишив мене без будь-якого запобіжного заходу, розуміючи напевно, що вручена підозра, як і вся справа загалом, абсолютно "порошкові" і не мають реальних підстав", - написав він.

14 вересня у Львові Давиду Сакварелідзе повідомили підозру про вчинення низки правопорушень.

Йдеться про події на українсько-польському кордоні 10 вересня.

Соратника Саакашвілі підозрюють у таких правопорушеннях - ст.293 (групове порушення громадського порядку), ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон), ч.2 ст.342 (опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

10 вересня пан Саакашвілі за допомогою соратників незаконно перетнув кордон Польщі з Україною. Натовп прихильників екс-президента Грузії, серед яких був пан Сакварелідзе, прорвав очеплення прикордонників з українського боку, увірвався у нейтральну смугу і завів Саакашвілі на українську територію.