Помер культовий американський актор Гаррі Дін Стентон

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гаррі Дін Стентон у 2013 році

Американський актор Гаррі Дін Стентон, відомий за ролями у фільмах "Хрещений батько-2", "Чужий", "Холоднокровний Люк", помер у віці 91 року.

За свою більш ніж 60-річну кар'єру Стентон зіграв у десятках фільмів, зокрема "Париж, Техас", телесеріалі HBO "Велика любов" та продовженні серіалу "Твін Пікс", реліз якого відбувся цього року.

Останньою роллю Стентона стала стрічка "Щасливчик" (Lucky) Джона Керролла Лінча.

Актор помер у лікарні в Лос-Анджелесі, повідомив його агент Джон Келлі.

Він сказав, що Стентона "любили в світі розваг", його знали як спокійну і педантичну людину.

Творець серіалу "Твін Пікс" Девід Лінч сказав: "Такого, як Гаррі Дін, немає. Всі його любили. І на це були причини. Він був чудовим актором (насправді великим) і чудовою людиною - було прекрасно бути поряд з ним!!! "

Свого часу Стентон дав професійну пораду своєму близькому другові Джеку Ніколсону: "хай гардероб відповідає за акторську майстерність, а ти просто грай себе".

"Після того, як Джек це сказав, мій підхід до гри повністю розкрився", - сказав Ніколсон Entertainment Weekly.

Стентон також був музикантом і співаком і регулярно виступав в Лос-Анджелесі.