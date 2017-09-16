Коала проїхала 16 км на колесі й вижила

  • 16 вересня 2017
A koala sits trapped behind the wheel of a car prior to being rescued in Adelaide, South Australia, September 9, 2017 in this handout picture distributed to Reuters on September 16, 2017. Копирайт изображения Reuters
Image caption Рятувальникам довелося зняти колесо з автомобіля, щоб звільнити тварину

У Австралії врятували і відпустили на волю коалу, яка залізла за колесо автомобіля і проїхала так 16 км.

Коала залізла під машину, припарковану в горах на околицях австралійського міста Аделаїда. Коли машина рушила з місця, тварина трималася за вісь.

Водій автомобіля помітив, що до машини причепилася коала, лише коли зупинив автомобіль і почув крики тварини. Він викликав рятувальників, які звільнили коалу.

"Я відчувала по запаху, що у неї хутро загорілося", - розповіла агентству Reuters Джейн Брістер з благодійного фонду з порятунку тварин Fauna Rescue.

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Image caption Тварина трималася за вісь, до якої кріпилося колесо.

Рятувальники тварин кілька днів годували і доглядали за коалою, а потім випустили її на волю.

Коали - корінні мешканці Австралії.

Вони належать до категорії загрожених видів тварин.

У дикій природі залишилося менше 100 тисяч особин цих сумчастих, порахували в "Австралійському фонді коал".

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Image caption У дикій природі залишилося менше 100 тисяч коал.

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