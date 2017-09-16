Українець Гриб повернувся у російське СІЗО

Копирайт изображения Olha Gryb Image caption Павло Гриб зник у Білорусі наприкінці серпня

Українця Павла Гриба, якого утримують в Росії, знову повернули до Краснодарського СІЗО, повідомив його російський адвокат Андрій Сабінін. У четвер Гриба вивозили з СІЗО на обстеження.

"Гриб повернувся в СІЗО", - написав пан Сабінін у Facebook.

За його словами, перед тим українця вивозили до лікувального закладу, але це "не пов'язано з погіршенням здоров'я".

Комісія лікарів вирішувала питання про можливість перебування Гриба у СІЗО, зокрема з'ясовувала, чи є у нього захворювання, які цьому перешкоджають, повідомив адвокат.

Письмового висновку поки що немає, додав він.

Недопуск лікарів

Напередодні сестра Павла Ольга Гриб повідомила ВВС Україна, що до нього не пускають українських лікарів.

А у коментарі виданню "Українська правда" сестра затриманого припустила, що російські спецслужби можуть спробувати через своїх лікарів спростувати його діагноз - "синдром портальної гіпертензії", через який він змушений щодня приймати ліки. Порушення їх прийому, за словами рідних, може призвести до фатальних наслідків.

МЗС України висловило протест через недопуск українських лікарів.

"Враховуючи критичний стан здоров'я П.Гриба, Міністерство вимагає від російської сторони невідкладно надати можливість провести обстеження затриманого українськими лікарями, які готові терміново прибути до місця його тримання", - зазначили у прес-службі відомства.

Український консул отримав дозвіл зустрітися з Павлом Грибом 18 вересня. Тоді українські дипломати сподівають з'ясувати обставини його затримання, а також фізичний і психологічний стан.

За що затримали?

Копирайт изображения facebook Image caption Хлопець має проблеми зі здоров'ям

19-річний українець Павло Гриб зник на території Білорусі ще 24 серпня. Лише через 14 днів ФСБ Росії надало українським дипломатам інформацію, що він у СІЗО у Краснодарі. Його затримали за звинуваченням за статтею "про тероризм".

Два тижні доля хлопця була невідома. Білоруські правоохоронці заявляли, що у них його немає.

До Гомеля Павло Гриб поїхав на зустріч із дівчиною, з якою переписувався спершу у VK, а потім у Skype.

Родина Павла Гриба звернулась із заявою до Європейського суду з прав людини щодо дій Росії, які можуть загрожувати життю хлопця.

Також родичі вимагають у РФ забезпечити хлопцю доступ до медичного обслуговування, адже він потребує щоденного специфічного лікування через вроджене захворювання.

Хлопець має проблеми з кровообігом через синдром портальної гіпертензії. Кожен день перебування хлопця у СІЗО в неналежних умовах може бути фатальним для його життя, стверджують родичі.

Батько Павла Гриба служив в Україні прикордонником. Він розповідає, що син активно висловлювався у соцмережах щодо політичних питань. До ЗСУ чи добробатів не має стосунку, не їздив на Донбас та ніколи не виїздив за кордон.

За словами батька, у соцмережах син познайомився з дівчиною. Вона представилась патріоткою України з-під Сочі. Їй нібито було 17 років.

У них ніби зав'язались віртуальні романтичні стосунки й вони домовилися зустрітись у Білорусі.

Низка ЗМІ встигли поспілкуватися з дівчиною Тетяною, з якою нібито мав зустрітися Павло Гриб. Вона вказує, що зустріч відбулась. Дівчина розповіла журналістам, що організувала зустріч під тиском ФСБ. Жовтневий районний суд Краснодара арештував Павла Гриба до 17 жовтня.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба закликав Раду Європи вжити заходів для звільнення українця.