Пожежа у таборі в Одесі: знайшли тіло третьої дитини

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Кількість жертв пожежі в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі зросла до трьох. Останки ще однієї дитини знайшли на місці згарищі, повідомила поліція Одеської області у Facebook. Директора табору затримали.

Раніше повідомляли про двох загиблих дівчат. Ще трьох дівчат ушпиталили.

В результаті трагедії в Одеській області оголосили жалобу.

"Від гніву та жалю бракує слів", - написав у Facebook голова одеської ОДА Максим Степанов.

Арешти і відсторонення

Директора табору затримали як посадовця, який "безпосередньо відповідає за діяльність цієї установи", повідомив керівник поліції Одещини Дмитро Головін.

"Запобіжний захід буде вирішувати суд!" - написав він у Facebook.

Крім того, в Одеській міськраді повідомили, що і директора табору, і його заступника, який відповідав за пожежну безпеку, відсторонили від виконання обов'язків.

Аналогічну санкцію застосували і до голови Київської районної адміністрації Володимира Сушкова.

Крім того, директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич написала заяву на звільнення за власним бажанням.

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"Масштабна пожежа"

Діти, яких відвезли до лікарні, зазнали легких ушкоджень, їхньому життю нічого не загрожує.

У таборі не спрацювала пожежна сигналізація та були проблеми з водними магістралями.

"Відсутність води чи її присутність не впливала на розвиток події, тому що пожежа була досить масштабна. Пожежники навіть не витрачали воду на гасіння цього корпусу, а пожежні заходи звелися до того, щоб запобігти розповсюдженню полум'я", - зазначив Руслан Форостяк.

Точну причину загоряння поки що не встановили, повідомив Руслан Форостяк.

Про пожежу стало відомо близько опівночі. Загорівся один з корпусів у таборі. На той момент у таборі перебували 42 дитини.

Площа пожежі становила близько 500 кв. м.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про "порушення вимог пожежної безпеки".