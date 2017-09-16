Пожежа у таборі в Одесі: знайшли тіло третьої дитини
Кількість жертв пожежі в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі зросла до трьох. Останки ще однієї дитини знайшли на місці згарищі, повідомила поліція Одеської області у Facebook. Директора табору затримали.
Раніше повідомляли про двох загиблих дівчат. Ще трьох дівчат ушпиталили.
В результаті трагедії в Одеській області оголосили жалобу.
"Від гніву та жалю бракує слів", - написав у Facebook голова одеської ОДА Максим Степанов.
Арешти і відсторонення
Директора табору затримали як посадовця, який "безпосередньо відповідає за діяльність цієї установи", повідомив керівник поліції Одещини Дмитро Головін.
"Запобіжний захід буде вирішувати суд!" - написав він у Facebook.
Крім того, в Одеській міськраді повідомили, що і директора табору, і його заступника, який відповідав за пожежну безпеку, відсторонили від виконання обов'язків.
Аналогічну санкцію застосували і до голови Київської районної адміністрації Володимира Сушкова.
Крім того, директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич написала заяву на звільнення за власним бажанням.
"Масштабна пожежа"
Діти, яких відвезли до лікарні, зазнали легких ушкоджень, їхньому життю нічого не загрожує.
У таборі не спрацювала пожежна сигналізація та були проблеми з водними магістралями.
"Відсутність води чи її присутність не впливала на розвиток події, тому що пожежа була досить масштабна. Пожежники навіть не витрачали воду на гасіння цього корпусу, а пожежні заходи звелися до того, щоб запобігти розповсюдженню полум'я", - зазначив Руслан Форостяк.
Точну причину загоряння поки що не встановили, повідомив Руслан Форостяк.
Про пожежу стало відомо близько опівночі. Загорівся один з корпусів у таборі. На той момент у таборі перебували 42 дитини.
Площа пожежі становила близько 500 кв. м.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про "порушення вимог пожежної безпеки".