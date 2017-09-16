Справу про розстріли на Майдані скоро передадуть у суд - Луценко

Копирайт изображения EPA Image caption 18-20 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників і правоохоронців загинули понад 100 активістів Євромайдану та 19 працівників міліції

Справу, за якою екс-президента Віктора Януковича, екс-очільника МВС Віталія Захарченка та екс-голову СБУ Олександра Якименка звинувачуються в причетності до розстрілів на Майдані в лютому 2014 року, передадуть у суд наприкінці вересня. Про це повідомив генпрокурор України Юрій Луценко.

"В кінці цього місяця ми відправимо до суду справу по тим, хто дав наказ стріляти. За нашою версією, це екс-президент Янукович, екс-глава МВС Захарченко і екс-глава СБУ Якименко", - сказав він під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) в Києві.

18-20 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників і правоохоронців загинули понад 100 активістів Євромайдану та 19 працівників міліції.

Екс-президент Віктор Янукович заявляє про свою непричетність до розстрілів на Майдані.

Виступаючи як свідок у справі п'яти колишніх "беркутівців", він заявив, що має багато матеріалів, які свідчать про те, що активістів і правоохоронців розстрілювали із будівель, контрольованих лідерами Майдану.