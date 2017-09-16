Луценко: Саакашвілі не можна арештувати чи екстрадувати

Image caption Юрій Луценко прокоментував подіії довкола Міхеїла Саакашвілі на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES)

Генеральний прокурор України Юрій Луценко переконаний, що Міхеіл Саакашвілі не буде ані арештований, ані екстрадований з України після скандального перетину ним кордону з Польщею минулої неділі.

"Я як генеральний прокурор чітко вам кажу: Саакашвілі не буде заарештований у цій справі. Саакашвілі не може бути екстрадований з цієї країни, поки він має посвідку на постійне проживання або інший документ", - заявив пан Луценко у виступі під час форуму YES у Києві.

Він також порадив грузинському екс-президенту та екс-губернатору Одещини звернутися до суду, якщо він незгоден з рішенням української влади про позбавлення його громадянства.

"Якщо громадянин відчуває, що держава порушила його права він іде в суд. Пане Саакашвілі!.. Подайте в адміністративний суд і отримайте відповідь", - сказав він.

У неділю Саакашвілі після штовханини з прикордонниками разом із кількома десятками прихильників потрапив в Україну через пункт пропуску "Шегині".

За фактом цих подій прикордонники вручили йому протокол про незаконний перетин кордону.

У ВМС повідомили, що за фактом тих подій затримали п'ятьох людей. Їм інкримінують групове порушення громадського порядку, зазначили у відомстві.

Водночас у виступі на форумі YES генпрокурор Луценко запевнив, що ті люди, які "переправляли" пана Саакашвілі через кордон не будуть заарештовані, а от ті, хто бив українських прикордонників, "мають сидіти 7 років".

"Ті, хто його переправляв через кордон будуть мати проблеми з кримінальною справою, але не будуть арештовані. Ті, хто бив українських прикордонників будуть мати проблеми з кримінальною справою і будуть заарештовані. І мають сидіти 7 років", - наголосив він.

В коментарі для ВВС Україна пан Луценко уточнив, що за фактом побиття прикордонників затримані двоє людей.

"По цих справах ми затримали людей і звертаємося до суду по їхній арешт. Один із них арештований. Інший - отримав можливість застави. Але станом на вчора був ще затриманий" - сказав він.