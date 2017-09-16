Саакашвілі у жовтні збирає мітинг у Києві

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Екс-президент Грузії та екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі заявив, що планує зібрати у Києві мітинг 17 жовтня на підтримку антикорупційних вимог до влади.

"Ми підтримали ініціативу кількох громадських організацій зібрати 17 жовтня в Києві людей", - сказав він в ефірі каналу NewsOne.

За словами пана Саакашвілі, який зараз перебуває в Івано-Франківську, мітинг збиратиметься на підтримку трьох вимог до української влади.

Серед цих вимог: ухвалення закону про антикорупційні суди; скасування депутатської недоторканості - "не в 2020 році, а зараз"; і ухвалення закону про відкриті партійні списки - "щоб ліквідувати вплив олігархів на політику".

Після того, як панові Саакашвілі вдалося потрапити на територію країни, він анонсував тур по регіонах України, де збиратиме "вимоги людей".

Пан Саакашвілі обіцяє, що на основі зібраного матеріалу він і політичні сили, які його підтримують, розроблять план дій.

Тим часом, генеральний прокурор України Юрій Луценко переконаний, що Міхеіл Саакашвілі не буде ані арештований, ані екстрадований з України після скандального перетину ним кордону з Польщею минулої неділі.

Раніше Саакашвілі заявляв, що планує приїхати у Київ 19 вересня, але тепер каже, що ані того дня, ані найближчим часом до столиці не приїде.