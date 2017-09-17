Штаб АТО: втрат немає, але ситуація "дещо загострилася"

  • 17 вересня 2017
АТО Копирайт изображения facebook.com/ato.news

Увечері в суботу ситуація в районі проведення АТО дещо загострилася, повідомляє штаб спецоперації.

Після 18 години активізувалися обстріли, зокрема з використанням мінометів різних калібрів.

Втрат серед українських військових немає.

Загалом зафіксовано 35 порушень перемир'я.

Зокрема, з мінометів 82-міліметрового калібру стріляли в районі Авдіївської промзони.

Бойовики, своєю чергою, звинувачують в обстрілах українських військових.

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