Штаб АТО: втрат немає, але ситуація "дещо загострилася"
- 17 вересня 2017
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Увечері в суботу ситуація в районі проведення АТО дещо загострилася, повідомляє штаб спецоперації.
Після 18 години активізувалися обстріли, зокрема з використанням мінометів різних калібрів.
Втрат серед українських військових немає.
Загалом зафіксовано 35 порушень перемир'я.
Зокрема, з мінометів 82-міліметрового калібру стріляли в районі Авдіївської промзони.
Бойовики, своєю чергою, звинувачують в обстрілах українських військових.