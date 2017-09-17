В Одесі протестували через пожежу в дитячому таборі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під мерію прийшли активісти і родичі дітей, які перебували в таборі "Вікторія"

Увечері в суботу під будівлею Одеської міськради сталися сутички між протестувальниками і правоохоронцями.

Люди прийшли вимагати зустрічі з мером після пожежі в дитячому таборі "Вікторія", у якій загинули троє дітей.

Під час акції, у якій, за даними ЗМІ, брали участь 150-200 людей, сталося кілька бійок.

Місцеве видання "Думская" повідомляє, що активісти намагалися потрапити до будівлі міськради.

Охоронці мерії застосували сльозогінний газ.

Також протестувальники принесли шини. Дехто намагався встановити намети.

На місці був присутній керівник обласної поліції Дмитро Головін, який пообіцяв людям, що в неділю вони зустрінуться з головою облдержадміністрації.

Копирайт изображения AFP Image caption Під мерію також приносять квіти і свічки. На Одещині оголосили жалобу за загиблими дітьми

Пожежа в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі сталася пізно ввечері в п'ятницю: спалахнув один із корпусів.

За останніми даними, загинули троє дітей. Двоповерхова дерев'яна будівля повністю згоріла.

Ще трьох дівчат ушпиталили. Як повідомляють, вони зазнали легких ушкоджень і їхньому життю нічого не загрожує.

В результаті трагедії в Одеській області оголосили жалобу.

"Від гніву та жалю бракує слів", - написав у Facebook голова одеської ОДА Максим Степанов.

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Арешти та відсторонення

Поліція оголосила підозри директору табору та людині, яка відповідала там за пожежну безпеку.

Їх затримали, тепер суд обере їм запобіжний захід.

В Одеській міськраді також повідомили, що відсторонили від виконання обов'язків голову Київської районної адміністрації Володимира Сушкова.

Директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич написала заяву на звільнення за власним бажанням.

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"Масштабна пожежа"

У таборі не спрацювала пожежна сигналізація та були проблеми з водними магістралями.

"Відсутність води чи її присутність не впливала на розвиток події, тому що пожежа була досить масштабна. Пожежники навіть не витрачали воду на гасіння цього корпусу, а пожежні заходи звелися до того, щоб запобігти розповсюдженню полум'я", - зазначив Руслан Форостяк, консультант керівника обласної поліції.

За його словами, точну причину загоряння поки не встановили.

Про пожежу стало відомо в ніч проти суботи. У таборі на той момент перебували 42 дитини.

Площа пожежі становила близько 500 кв. м - загорівся один із корпусів. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про "порушення вимог пожежної безпеки".

"Вікторія" - це муніципальний дитячий табір, в якому щорічно за рахунок міського бюджету відпочивають близько 5 тис. дітей. Зокрема - діти з багатодітних і малозабезпечених сімей, переможці конкурсів та олімпіад, діти учасників АТО і діти-переселенці.