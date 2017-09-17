У Південній Кореї заявили про зменшення числа утікачів із КНДР

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Кількість вихідців із КНДР, які тікають до Південної Кореї за останні півроку впала на 13%, ‎повідомили в Сеулі.‎

Із січня по серпень цього року 780 північнокорейців втекли до Південної Кореї, повідомили у ‎міністерстві возз'єднання.‎

Там вважають, що зменшення кількості утікачів пов'язане із посиленням спостереження з боку ‎уряду КНДР за громадянами і прикордонного контролю як в Північній Кореї, так і в Китаї, куди ‎більшість утікачів їхали перед тим, як податися до Південної Кореї.‎

Загалом від закінчення Корейської війни у 1953 році понад 30 тисяч жителів Північної Кореї ‎втекли до південної сусідки.‎

Обидві країни досі технічно перебувають у стані війни, адже конфлікт у 1953-му році ‎завершився перемир'ям, а не офіційною мирною угодою.‎

Більшість утікачів із КНДР спершу виїжджають до Китаю, який має із нею найдовший кордон, ‎адже Північна і Південна Корея розділені багатокілометровою демілітаризованою зоною.‎

Із тих, хто утік до Південної Кореї, - 56,9% - робітники і селяни, і лише 3,5% - солдати і агенти ‎уряду, повідомили у міністерстві возз'єднання.‎