У Південній Кореї заявили про зменшення числа утікачів із КНДР
Кількість вихідців із КНДР, які тікають до Південної Кореї за останні півроку впала на 13%, повідомили в Сеулі.
Із січня по серпень цього року 780 північнокорейців втекли до Південної Кореї, повідомили у міністерстві возз'єднання.
Там вважають, що зменшення кількості утікачів пов'язане із посиленням спостереження з боку уряду КНДР за громадянами і прикордонного контролю як в Північній Кореї, так і в Китаї, куди більшість утікачів їхали перед тим, як податися до Південної Кореї.
Загалом від закінчення Корейської війни у 1953 році понад 30 тисяч жителів Північної Кореї втекли до південної сусідки.
Обидві країни досі технічно перебувають у стані війни, адже конфлікт у 1953-му році завершився перемир'ям, а не офіційною мирною угодою.
Більшість утікачів із КНДР спершу виїжджають до Китаю, який має із нею найдовший кордон, адже Північна і Південна Корея розділені багатокілометровою демілітаризованою зоною.
Із тих, хто утік до Південної Кореї, - 56,9% - робітники і селяни, і лише 3,5% - солдати і агенти уряду, повідомили у міністерстві возз'єднання.