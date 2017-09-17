США заперечили зміну позиції щодо Паризької угоди з клімату

Копирайт изображения Reuters Image caption Паризька кліматична угода від 2015 року зобов'язує країни скоротити ‎викиди вуглекислого газу в атмосферу

Вашингтон наполягає, що збирається вийти із Паризької кліматичної угоди, попри повідомлення ‎у ЗМІ про те, що американська влада нібито має намір змінити свою позицію щодо цього.‎

Зокрема, у суботу єврокомісар із питань клімату Міґель Аріас Канете після зустрічі із міністрами ‎екології країн Євросоюзу заявив, що адміністрація Трампа нібито натякала на те, що США або ‎залишаться в угоді, або ініціюватимуть перегляд її умов.‎

Проте у Білому домі у неділю на це відповіли, що американська позиція щодо угоди 2015 року ‎‎"не змінилася".‎

Про вихід із Паризької кліматичної угоди, що зобов'язує 187 країн-підписантів скоротити ‎викиди вуглекислого газу в атмосферу, президент США Дональд Трамп заявив у ‎червні. Пізніше його адміністрація підтвердила цей намір ООН.‎

За словами пана Трампа, його "офіційний обов'язок - захистити Америку", і він добиватиметься ‎нової угоди із вигіднішими для США умовами.‎

Його опоненти, у відповідь, заявили, що вихід США із кліматичної угоди означатиме відмову ‎керівництва країни очолити боротьбу із ключовими глобальними викликами.‎

Єдині країни, які не підписали Паризьку кліматичну угоду - Нікараґуа і Сирія.‎