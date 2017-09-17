США заперечили зміну позиції щодо Паризької угоди з клімату
Вашингтон наполягає, що збирається вийти із Паризької кліматичної угоди, попри повідомлення у ЗМІ про те, що американська влада нібито має намір змінити свою позицію щодо цього.
Зокрема, у суботу єврокомісар із питань клімату Міґель Аріас Канете після зустрічі із міністрами екології країн Євросоюзу заявив, що адміністрація Трампа нібито натякала на те, що США або залишаться в угоді, або ініціюватимуть перегляд її умов.
Проте у Білому домі у неділю на це відповіли, що американська позиція щодо угоди 2015 року "не змінилася".
Про вихід із Паризької кліматичної угоди, що зобов'язує 187 країн-підписантів скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу, президент США Дональд Трамп заявив у червні. Пізніше його адміністрація підтвердила цей намір ООН.
За словами пана Трампа, його "офіційний обов'язок - захистити Америку", і він добиватиметься нової угоди із вигіднішими для США умовами.
Його опоненти, у відповідь, заявили, що вихід США із кліматичної угоди означатиме відмову керівництва країни очолити боротьбу із ключовими глобальними викликами.
Єдині країни, які не підписали Паризьку кліматичну угоду - Нікараґуа і Сирія.