У Британії знизили рівень терористичної загрози

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поліція кваліфікувала напад у метро Лондона як теракт

Британська влада знизила рівень терористичної загрози в країні із критичного (найвищого) до ‎серйозного. Критичний рівень терористичної загрози у Британії встановили у п'ятницю - після ‎вибуху у метро на станції метро "Парсонс Ґрін" у Лондоні.‎

Серйозний рівень терористичної загрози означає, що нова атака не є неуникною, але її ‎ймовірність все ще доволі висока.‎

У суботу поліція затримала другого підозрюваного у організації вибуху в метро, який ‎кваліфікували як теракт.‎

Другого підозрюваного - 21-річного чоловіка - затримали у районі Гаунслоу на заході Лондона. ‎Його підозрюють у тероризмі і тримають під вартою на півдні британської столиці.‎

Наразі правоохоронці проводять обшуки у житловій будівлі у місті Стенвелл у графстві Суррей. ‎Обшуки пов'язують із арештом другого підозрюваного. Крім того, тривають обшуки у місті ‎Санбері-на-Темзі, також у Сурреї - їх пов'язують із першим затриманим підозрюваним.‎

Першого підозрюваного - 18-річного юнака - арештували у Дуврі у суботу вранці. За даними ‎ЗМІ, юнак жив саме у Санбері-на-Темзі - у будинку, що належала літній парі Рональду і ‎Пенелопі Джонс, які відомі тим, що надавали притулок багатьом дітям, в тому числі біженцям.‎

За повідомленнями, поліція евакуювала мешканців сусідніх будинків і самих Рональда і ‎Пенелопу Джонс.‎

Image caption Поліція проводить обшуки у містечку Стенвелл неподалік аеропорту "Гітроу"

Image caption Крім того, тривають обшуки у Санбері-на-Темзі

Напад у метро Лондона стався у п'ятницю вранці, о 08:20 за місцевим часом. У одному з вагонів ‎вибухнула саморобна вибухівка. 30 людей зазнали поранень, дехто з них - внаслідок тисняви, ‎яка виникла через паніку одразу після вибуху.‎