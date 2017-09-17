У Британії знизили рівень терористичної загрози
Британська влада знизила рівень терористичної загрози в країні із критичного (найвищого) до серйозного. Критичний рівень терористичної загрози у Британії встановили у п'ятницю - після вибуху у метро на станції метро "Парсонс Ґрін" у Лондоні.
Серйозний рівень терористичної загрози означає, що нова атака не є неуникною, але її ймовірність все ще доволі висока.
У суботу поліція затримала другого підозрюваного у організації вибуху в метро, який кваліфікували як теракт.
Другого підозрюваного - 21-річного чоловіка - затримали у районі Гаунслоу на заході Лондона. Його підозрюють у тероризмі і тримають під вартою на півдні британської столиці.
Наразі правоохоронці проводять обшуки у житловій будівлі у місті Стенвелл у графстві Суррей. Обшуки пов'язують із арештом другого підозрюваного. Крім того, тривають обшуки у місті Санбері-на-Темзі, також у Сурреї - їх пов'язують із першим затриманим підозрюваним.
Першого підозрюваного - 18-річного юнака - арештували у Дуврі у суботу вранці. За даними ЗМІ, юнак жив саме у Санбері-на-Темзі - у будинку, що належала літній парі Рональду і Пенелопі Джонс, які відомі тим, що надавали притулок багатьом дітям, в тому числі біженцям.
За повідомленнями, поліція евакуювала мешканців сусідніх будинків і самих Рональда і Пенелопу Джонс.
Напад у метро Лондона стався у п'ятницю вранці, о 08:20 за місцевим часом. У одному з вагонів вибухнула саморобна вибухівка. 30 людей зазнали поранень, дехто з них - внаслідок тисняви, яка виникла через паніку одразу після вибуху.