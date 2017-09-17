Прем’єрка Сербії вийшла на ЛГБТ-прайд

Копирайт изображения EPA Image caption Прем'єрка Брнабич заявила, що "Сербія поважає різноманіття"

Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич перша серед балканських лідерів приєдналася до маршу за права ‎ЛГБТ, що пройшов у неділю у Белграді.‎

Ана Брнабич - відкрила лезбійка. Вона також перша жінка, що очолила уряд Сербії.‎

На параді прем'єрка, яка прийшла до влади у червні цього року, заявила журналістам: "Сербія ‎поважає різноманіття. Це мій меседж сьогодні: сербський уряд служить усім громадянам і ‎поважає права усіх громадян".‎‎

Сім років тому понад 100 людей отримали поранення, здебільшого - поліцейські, коли група ‎анти-ЛГБТ активістів напала на учасників ЛГБТ-прайду у Белграді. Упродовж кількох років після ‎того інциденту ЛГБТ-акції у сербській столиці не проводили.‎

Аж у 2014 році активісти ЛГБТ змогли знову провести марш - під посиленою охороною поліції і ‎сил спецпризначення.‎