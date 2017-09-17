Прем’єрка Сербії вийшла на ЛГБТ-прайд
Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич перша серед балканських лідерів приєдналася до маршу за права ЛГБТ, що пройшов у неділю у Белграді.
Ана Брнабич - відкрила лезбійка. Вона також перша жінка, що очолила уряд Сербії.
На параді прем'єрка, яка прийшла до влади у червні цього року, заявила журналістам: "Сербія поважає різноманіття. Це мій меседж сьогодні: сербський уряд служить усім громадянам і поважає права усіх громадян".
Сім років тому понад 100 людей отримали поранення, здебільшого - поліцейські, коли група анти-ЛГБТ активістів напала на учасників ЛГБТ-прайду у Белграді. Упродовж кількох років після того інциденту ЛГБТ-акції у сербській столиці не проводили.
Аж у 2014 році активісти ЛГБТ змогли знову провести марш - під посиленою охороною поліції і сил спецпризначення.