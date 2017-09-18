До України наближається ураган, який залишив десятки жертв в Румунії

Image caption Наслідки урагану в Румунії

У Румунії вісім людей загинули і близько 70 потрапили до лікарні в результаті ураганного вітру, який досягав місцями 100 кілометрів на годину.

За даними синоптиків, ураган рухається в сторону України.

За даними української Держслужби з надзвичайних ситуацій, 18 вересня у західних областях прогнозують сильні зливи та грози, град та шквали швидкістю від 70 до 100 км/год.

Велика частина жертв і постраждалих у Румунії - це жителі міста Тімішоара і його околиць. Тімішоара - третє за величиною місто Румунії, розташований на заході країни.

Вітер виривав дерева і зривав дахи будинків. Пошкоджено багато ліній електропередач і канали водопостачання.

"Нас ніхто не попереджав, що нас чекає таке. Прогноз погоди обіцяв тільки дощ", - сказав мер Тімішоари Миколу Робу в інтерв'ю румунському телеканалу Digi 24.

Екстрені служби країни просять жителів не виходити на вулицю.