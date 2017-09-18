До України наближається ураган, який залишив десятки жертв в Румунії
У Румунії вісім людей загинули і близько 70 потрапили до лікарні в результаті ураганного вітру, який досягав місцями 100 кілометрів на годину.
За даними синоптиків, ураган рухається в сторону України.
За даними української Держслужби з надзвичайних ситуацій, 18 вересня у західних областях прогнозують сильні зливи та грози, град та шквали швидкістю від 70 до 100 км/год.
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Велика частина жертв і постраждалих у Румунії - це жителі міста Тімішоара і його околиць. Тімішоара - третє за величиною місто Румунії, розташований на заході країни.
Вітер виривав дерева і зривав дахи будинків. Пошкоджено багато ліній електропередач і канали водопостачання.
"Нас ніхто не попереджав, що нас чекає таке. Прогноз погоди обіцяв тільки дощ", - сказав мер Тімішоари Миколу Робу в інтерв'ю румунському телеканалу Digi 24.
Екстрені служби країни просять жителів не виходити на вулицю.