Доба в АТО: десятки обстрілів, один поранений

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За минулу один український військовий отримав поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Бойовики здійснили 31 обстріл, у відповідь сили АТО 14 разів відкривали вогонь, йдеться у повідомленні.

Гаряче ввечері і вночі було в районі Авдіївської промзони. Тут з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали опорні пункти.

На луганському напрямку застосовували артилерію. Так, близько 21 години бойовики відкривали вогонь зі 122-міліметрової артилерії на підступах до Новотошківського. А з мінометів калібру 82 міліметри стріляли біля Кримського та Причепилівки.

На приморському напрямку бойовики застосовували зенітну установку в районі Гнутового, а великокаліберні кулемети - двічі поблизу Водяного.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.