Доба в АТО: десятки обстрілів, один поранений
За минулу один український військовий отримав поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
Бойовики здійснили 31 обстріл, у відповідь сили АТО 14 разів відкривали вогонь, йдеться у повідомленні.
Гаряче ввечері і вночі було в районі Авдіївської промзони. Тут з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали опорні пункти.
На луганському напрямку застосовували артилерію. Так, близько 21 години бойовики відкривали вогонь зі 122-міліметрової артилерії на підступах до Новотошківського. А з мінометів калібру 82 міліметри стріляли біля Кримського та Причепилівки.
На приморському напрямку бойовики застосовували зенітну установку в районі Гнутового, а великокаліберні кулемети - двічі поблизу Водяного.
Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.