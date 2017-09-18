З початку року через пожежі в Україні загинула тисяча людей
З січня 2017 року в Україні в пожежах загинули понад тисяча людей, ще тисяча постраждали. Такі дані оприлюднили у ДСНС України.
Зокрема, 1074 людей загинули, 1037 були поранені, врятували 1374 осіб. З початку року в Україні сталося 66 тис. пожеж.
У ніч на суботу в Одесі сталася масштабна пожежа у дитячому таборі, яка забрала життя трьох дівчаток віком від 8 до 12 років. Усі вони були учасницями одного хореографічного ансамблю.
За даними ДСНС в Одеській області, під час трагедії пожежа сигналізацією у таборі була відімкнена.