Еммі: "Розповідь служниці" взяла основні нагороди
Драма-антиутопія "Розповідь служниці" отримала три нагороди американської телевізійної нагороди "Еммі".
Серіал удостоївся відзнаки за найкращий драматичний серіал, статуетка "Еммі" за кращу режисерську роботу дісталася Ріду Морано, а Елізабет Мосс відзначили як кращу актрису.
Продюсер стрічки Брюс Міллер подякував авторці Маргарет Етвуд, "яка створила цей світ для усіх нас".
Одним з переможців став британець Різ Ахмед, який став найкращим актором мінісеріалу чи фільму за роль у стрічці "Одного разу вночі".
Найкращим сценарієм визнали серіал "Чорне дзеркало: Сан-Джуніперо".
Британський комік Джон Олівер та його авторський колектив здобули дві нагороди за сатиричне шоу "Події минулого тижня".
Стрічка HBO "Велика маленька брехня" отримав багато нагород, зокрема за найкращий міні-серіал, найкращу актрису (Ніколь Кідман), найкращу актрису другого плану (Лора Дерн), найкращого актора другого плану (Александр Скарсгард) та режисерську роботу (Жан-Марк Валлі).
Отримуючи нагороду за найкращий міні-серіал, Ніколь Кідман сказала: "Сила телебачення нас вразила, ви впустили нас у свої вітальні ... Але так само, як шоу має розважальну цінність, воно піднімає і проблеми".
У серіалі, який, зокрема, стосується і теми домашнього насильства, також зіграла відома актриса Різ Візерспун, яка закликала телевізійну галузь давати "більше гарних ролей жінкам".
Джулія Луїс-Дрейфус отримала статуетку "Еммі" за найкращу актрису комедійного серіалу у "Віце-президенті".
Серіал "Віце-президент" Армандо Януччі також отримав нагороду як найкращий комедійний серіал.
Перемога Стерлінга Брауна у номінації Найкращий актор в драматичному серіалі стала першою перемогою афроамериканського актора у цій категорії майже за 20 років.
Найкращим комедійним актором другого плану визнали Алека Болдуїна за пародію президента США Дональда Трампа у сатиричному шоу Saturday Night Live.
Ведучий церемонії комік Стівен Колберт заявив зі сцени: "Нарешті, пане президенте, ось ваша "Еммі", коли Алек Болдуїн забирав свою статуетку.