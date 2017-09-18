Еммі: "Розповідь служниці" взяла основні нагороди

Копирайт изображения Getty Images Image caption Елізабет Мосс стала найкращою актрисою за роль у драматичному серіалі "Розповідь служниці"

Драма-антиутопія "Розповідь служниці" отримала три нагороди американської телевізійної нагороди "Еммі".

Серіал удостоївся відзнаки за найкращий драматичний серіал, статуетка "Еммі" за кращу режисерську роботу дісталася Ріду Морано, а Елізабет Мосс відзначили як кращу актрису.

Продюсер стрічки Брюс Міллер подякував авторці Маргарет Етвуд, "яка створила цей світ для усіх нас".

Одним з переможців став британець Різ Ахмед, який став найкращим актором мінісеріалу чи фільму за роль у стрічці "Одного разу вночі".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Різ Ахмет і Чарлі Брукер - серед переможців з Британії

Найкращим сценарієм визнали серіал "Чорне дзеркало: Сан-Джуніперо".

Британський комік Джон Олівер та його авторський колектив здобули дві нагороди за сатиричне шоу "Події минулого тижня".

Стрічка HBO "Велика маленька брехня" отримав багато нагород, зокрема за найкращий міні-серіал, найкращу актрису (Ніколь Кідман), найкращу актрису другого плану (Лора Дерн), найкращого актора другого плану (Александр Скарсгард) та режисерську роботу (Жан-Марк Валлі).

Копирайт изображения Reuters Image caption Ніколь Кідман та Різ Візерспун стали зірками серіалу "Велика маленька брехня"

Отримуючи нагороду за найкращий міні-серіал, Ніколь Кідман сказала: "Сила телебачення нас вразила, ви впустили нас у свої вітальні ... Але так само, як шоу має розважальну цінність, воно піднімає і проблеми".

У серіалі, який, зокрема, стосується і теми домашнього насильства, також зіграла відома актриса Різ Візерспун, яка закликала телевізійну галузь давати "більше гарних ролей жінкам".

Джулія Луїс-Дрейфус отримала статуетку "Еммі" за найкращу актрису комедійного серіалу у "Віце-президенті".

Серіал "Віце-президент" Армандо Януччі також отримав нагороду як найкращий комедійний серіал.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джулія Луїс-Дрейфус зіграла у шести сезонах серіалу "Віце-президент"

Перемога Стерлінга Брауна у номінації Найкращий актор в драматичному серіалі стала першою перемогою афроамериканського актора у цій категорії майже за 20 років.

Найкращим комедійним актором другого плану визнали Алека Болдуїна за пародію президента США Дональда Трампа у сатиричному шоу Saturday Night Live.

Ведучий церемонії комік Стівен Колберт заявив зі сцени: "Нарешті, пане президенте, ось ваша "Еммі", коли Алек Болдуїн забирав свою статуетку.