Гриба у СІЗО відвідав консул, але лікарів не допустили – МЗС

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Російська сторона допустила до незаконно затриманого в Росії 19-річного українця Павла Гриба українського консула, водночас не надано дозвіл на обстеження українськими лікарями. Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца в Twitter.

"Наші консули відвідали сьогодні Павла Гриба. Але не надано дозвіл на обстеження українськими лікарями. Вимагаємо забезпечити доступ лікарів", - зазначила вона.

24 серпня Павло Гриб поїхав до Гомеля на зустріч із дівчиною, з якою переписувався спершу у VK, а потім у Skype, і зник.

7 вересня управління ФСБ Росії по Краснодарському краї повідомило про тримання Павла Гриба у СІЗО в Краснодарі.

19-річного українця затримали 25 серпня за звинуваченням у вчиненні злочину, відповідно до статті 205 Кримінального кодексу РФ - це тероризм.

В МЗС України заявляли, що українські консули і адвокат не можуть отримати доступ до Гриба.

13 вересня суд у Краснодарі постановив заарештувати Павла до 17 жовтня.

Родина Павла Гриба звернулась із заявою до Європейського суду з прав людини щодо дій Росії, які можуть загрожувати життю хлопця.

Також родичі вимагають у РФ забезпечити хлопцю доступ до медичного обслуговування, адже він потребує щоденного специфічного лікування через вроджене захворювання.

Хлопець має проблеми з кровообігом через синдром портальної гіпертензії. Кожен день перебування хлопця у СІЗО в неналежних умовах може бути фатальним для його життя, стверджують родичі.