Пожежа в Одесі: директора табору арештували

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Київський районний суд Одеси арештував директора дитячого табору "Вікторія" Петроса Саркісяна на 60 діб без права застави, повідомляють інформагенції.

У ніч проти суботи на території того табору сталася пожежа. Повідомлялося про трьох загиблих внаслідок трагедії.

За даними поліції Одещини, пошуки ще однієї дівчинки тривають, адже її батько повідомив, що вона могла вижити. Про це під час засідання оперативного штабу ДСНС заявив Дмитро Головін, начальник поліції Одещини.

Двоє дітей постраждали і були направлені до реанімації. В однієї дитини - забої голови та часткове травмування хребта, інша отримала отруєння внаслідок горіння. Дітей вже планують перевести до загального відділення.

Як відомо, пожежа в таборі почалась у ніч проти суботи. Виклик до пожежної служби надійшов через 45 хвилин після початку пожежі. Її площа склала 560 кв. метрів.

Як повідомив Віктор Федорчук, голова управління ДСНС в Одеській області, протипожежне водоймище в таборі було заповнене на третину, у гідранті був слабкий тиск. Через це пожежники прокладали лінію довжиною 700 метрів від водоймища, що знаходилось поза межами табору.

Протипожежна сигналізація в таборі не працювала.

Як повідомив пан Федорчук, електроприлади в кімнаті вихователів на першому поверсі будівлі, що загорілася, працювали аварійно, що й стало ймовірною причиною пожежі.

Найближчим часом також мають обрати запобіжний захід відповідальному за пожежну безпеку в таборі.

Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко наказав меру Одеси Геннадію Труханову на час розслідування відсторонити від виконання обов'язків голову архітектурно-будівельної інспекції Одеси та інших чиновників, які можуть впливати на слідство.