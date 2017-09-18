Суд виправдав фігурантів справи 2 травня в Одесі

Копирайт изображения Getty Images Image caption 2 травня в Одесі проходив матч між місцевим "Чорноморцем" та харківським "Металістом", фанати яких долучилися до проукраїнського маршу в центрі міста

Іллічівський суд Одеської області виправдав підозрюваних у справі про події 2 травня 2014-го на Грецькій площі Одеси, повідомляють новинні агенції.

Основну частину доказів обвинувачення суд не прийняв. Зокрема, щодо участі підозрюваних у масових заворушеннях, які спричинили за собою тяжкі наслідки - смерть і травми людей.

2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 людей, понад 200 були поранені. Більшість з них загинули у Будинку профспілок.

Сутички у той день почалися між ультрас футбольних клубів "Чорноморець" та "Металіст" з одного боку й проросійськи налаштованими активістами - з іншого.

Протистояння і бійки тривали у центрі міста, згодом все це переросло у переслідування проросійських активістів у різних частинах Одеси і, зокрема, на Куликовому полі. Саме там було найбільше жертв, зокрема, через підпал Будинку профспілок, в якому вони сховались.

Обидві сторони конфлікту закидали одна одну пляшками із запальною сумішшю, вели стрілянину. Проросійські активісти обладнали у Будинку профспілок вогневі точки, звідки прицільно стріляли по проукраїнських активістах.

Після того, як спалахнула пожежа, багато людей не мали змоги вийти із Будинку профспілок.