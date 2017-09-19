Суд арештував двох фігурантів справи 2 травня в Одесі

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Київський районний суд Одеси задовольнив клопотання обласної прокуратури про взяття під варту двох фігурантів справи 2 травня 2014 року в Одесі - Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова. Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, саме цим двом фігурантам масових заворушень 2 травня 2014 року після виправдального вироку Іллічівського міськсуду у залі судового засідання прокуратура Одещини повідомила про підозру у здійсненні публічних закликів до вчинення умисних дій з метою зміни меж території і державного кордону України.

Як додали у прес-службі прокуратури Одеської області, громадянину України і громадянину Російської Федерації обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою протягом 60 діб.

18 вересня прокуратура Одеської області повідомила цим двом особам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Санкції вказаної статті передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої, додали правоохоронці.

Напередодні Іллічівський суд Одеської області виправдав підозрюваних у справі про події 2 травня 2014-го на Грецькій площі Одеси.

Основну частину доказів обвинувачення суд не прийняв. Зокрема, щодо участі підозрюваних у масових заворушеннях, які спричинили за собою тяжкі наслідки - смерть і травми людей.

2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 людей, понад 200 були поранені. Більшість з них загинули у Будинку профспілок.

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Сутички у той день почалися між ультрас футбольних клубів "Чорноморець" та "Металіст" з одного боку й проросійськи налаштованими активістами - з іншого.

Протистояння і бійки тривали у центрі міста, згодом все це переросло у переслідування проросійських активістів у різних частинах Одеси і, зокрема, на Куликовому полі. Саме там було найбільше жертв, зокрема, через підпал Будинку профспілок, в якому вони сховались.

Обидві сторони конфлікту закидали одна одну пляшками із запальною сумішшю, вели стрілянину. Проросійські активісти обладнали у Будинку профспілок вогневі точки, звідки прицільно стріляли по проукраїнських активістах.

Після того, як спалахнула пожежа, багато людей не мали змоги вийти із Будинку профспілок.