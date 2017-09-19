Ураган "Марія" спустошив Домініку

Копирайт изображения AFP Image caption Мешканці містечка Сан-Хуан в Пуерто-Рико готуються до нового урагану

Ураган "Марія" пролетів через острів Домініка в Карибському морі, залишивши по собі масштабні руйнування.

"Ми втратили все", - сказав прем'єр-міністр острова Рузвельт Скерріт.

Він закликав дружні країни, які мають авіацію, прийти на допомогу мешканцям Домініки.

З початку стихії прем'єр публікував в соцмережах останні оновлення про те, що відбувається, поки з його будинку не знесло дах. Після цього він написав, що повністю залежить від волі урагану.

Про жертви поки не повідомляється.

Перш ніж обрушиться на Домініку, "Марія" посилилася до п'ятої категорії, яку фахівці також називають категорією "потенційної катастрофи". Пориви вітру сягають 260 км на годину.

Наступний удар стихії очікують в Гваделупі.

Застереження про ураган "Марія" отримали Гваделупа, Домініка, Сент-Кітс і Невіс, Монтсеррат та Мартиніка.

Штормове попередження отримали Пуерто-Ріко, Американські та Британські Віргінські острови, Сен-Мартен, Сент-Бартс, Саба, Сент-Естатіус та Ангілья.

Деякі з цих островів все ще оговтуються після "Ірми" - урагану найвищої п'ятої категорії, внаслідок якого загинули щонайменше 37 людей загиблих, а завдана шкода оцінюється мільярдами доларів.