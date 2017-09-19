Пожежа в Херсоні: загинула мати і троє дітей

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У Херсоні вночі сталася пожежа у двоповерховому квартирному будинку, внаслідок якої загинула мати з трьома дітьми. Про це повідомили ВВС Україна у прес-службі Херсонської міської ради.

За повідомленням, загинули діти одного року, 5 років та 7 років.

Батько родини з опіками 90% тіла перебуває у лікарні, додали у прес-службі.

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Ще одну жінка, яка під час пожежі вистрибнула з вікна, госпіталізували з переломом ноги. Постраждав і один рятувальник, у якого діагностували перелом тазу.

У місті оголосили дводенну жалобу. Скасовані всі розважальні заходи, додали у прес-службі Херсонської міськради.

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У ніч на 16 травня в Одесі в оздоровчому дитячому таборі "Вікторія" сталася масштабна пожежа, яка забрала життя трьох дівчаток віком від 8 до 12 років. Усі вони були учасницями одного хореографічного ансамблю.