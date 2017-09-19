Парубій підписав закон "Про освіту"

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Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон України "Про освіту". Про це він повідомив на брифінгу у парламенті.

Після цього спікер заявив, що передає закон на підпис президенту Петру Порошенку.

5 вересня Верховна Рада ухвалила закон "Про освіту".

Одним з основних нововведень закону є 12-річна середня освіта. Діти, які підуть до першого класу у 2018 навчальному році, закінчать школу в 2030 році.

Вчителям обіцяють підняти зарплатню. З держбюджету щороку на освіту виділятимуть не менше від 7% ВВП.

Закон вперше гарантує право на освіту для осіб з особливими потребами.

Передбачається створення автономії шкіл та фінансової прозорості.

Серед іншого законопроект передбачає переведення навчання у середніх та старших класах на державну мову.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону щодо мови навчання представників національних меншин України.