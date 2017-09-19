Одеські герої: двоє підлітків врятували з пожежі 23 дітей

Копирайт изображения АЛЛА ЄСІНА

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов підписав подання до президента Петра Порошенка щодо присвоєння медалей "За врятоване життя".

Як написав пан Степанов у Facebook, "маленькі герої" - 13-річний Максим Тіхончук та 16-річна Катерина Ной витягнули з вогнища у дитячому таборі 23 дитини.

16 вересня у пожежі, що виникла в одному з корпусів табору "Вікторія" в Одесі, загинули троє дітей, ще троє госпіталізовані.

Алла Гоцульська, мама Яни з хореографічного колективу "Адель", яка після трагедії часто спілкується з Максимом, розповіла, що діти - Максим та Катя з сусіднього корпусу побачили спалах у кімнаті дерев'яної будівлі.

"Максим і Катя побігли в сусідній корпус. Вони стукали в двері та вікна, виводили дітей з будівлі. Інша дівчинка одразу зателефонувала пожежникам", - розповіла ВВС Україна Алла Гоцульська.

З моменту, як діти побачили полум'я і до того, коли вогонь охопив дерев'яний корпус, минуло не більше 15-20 хвилин, додає пані Гоцульська.

За її словами, діти поводилися дуже організовано.

На усю групу з 50 дітей, що відпочивали в таборі, був художній керівник ансамблю "Адель" та один вихователь, які також допомагали рятувати дітей, додала мама очевидиці подій.

Реконструйований оздоровчий табір "Вікторія" в Одесі відкрили 26 травня. Його називали найсучаснішим в Україні. На ремонт витратили близько 60 мільйонів гривень.

Сьогодні від одного з його корпусів залишилися тільки обгорілі рештки.

У ніч на суботу там сталася масштабна пожежа, яка забрала життя трьох дівчаток віком від 8 до 12 років. Усі вони були учасницями одного хореографічного ансамблю.