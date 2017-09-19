У центрі Києва профспілка виступила проти медреформи

Копирайт изображения UNIAN Image caption Члени медичних профспілок під час акції протесту в Києві виступили з вимогою призначити профільного міністра, підвищити зарплату і погасити заборгованість

У центрі Києва протестували близько двох тисяч людей, які приїхали із різних міст України. Мітинг організувала профспілка медиків, але до неї долучилися й інші профспілки, повідомляють ЗМІ.

"Ми вимагаємо ліквідувати зрівнялівку в оплаті праці медичних працівників, ліквідувати заборгованість із заробітної плати", - заявила представник організаторів, передає агенція "Укрінформ".

Учасники колони тримали в руках плакати: "Ми за медичну реформу, але у правовому полі", "Вимагаємо поваги до медпрацівників".

У колоні також були члени Федерації профспілок України. Вони вимагали змін до пенсійної реформи: не зменшувати коефіцієнт страхового стажу, не підвищувати до 35 років стаж для призначення пенсії і не скасовувати пенсій за вислугу років учителям, медикам, працівникам льотного складу авіації, спортсменам.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Акція працівників охорони здоров'я України біля будівлі уряду

Люди йшли колоною до урядового кварталу. На вулиці Грушевського та Європейській площі перекрили рух.

На вулицях чергували бійці Нацгвардії із собаками.

Реакція міністерства

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у понеділок на Facebook написала, що "на цей мітинг зганяє людей профспілка та адміністрації лікарень".

"Наша команда продовжує отримувати листи про те, як лікарів змушують брати участь у завтрашньому мітингу проти реформи охорони здоров'я", - твердила в.о. міністра.

Також вона повідомила, що уряд пообіцяв до кінця року погасити заборгованість лікарям по зарплаті.

"До сьогодні кардинальні зміни у фінансовому забезпеченні фахівців охорони здоров'я не були можливими через застарілу систему управління, оновити яку має медреформа.", - зазначила пані Супрун.