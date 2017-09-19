Кількість жертв у Гренфелл-тауер може бути меншою - поліція

Копирайт изображения Getty Images Image caption Облицювання деяких висоток в Англії виявилося схожим на те, що використовували в згорілому багатоповерховому будинку в Лондоні

Кількість людей, які загинули під час пожежі у Гренфелл-тауер, може бути меншою, аніж 80, повідомили у поліції.

Правоохоронці зазначили, що у перші тижні після пожежі не уточнювали остаточну кількість загиблих, бо не хотіли спекулювати на жертвах.

Але є люди, які переконані, що остаточна цифра загиблих буде набагато вищою, аніж офіційна.

Поліція Лондона на брифінгу заявила, що 60 із заявлених 80 людей, які загинули, вдалося ідентифікувати. Повідомляється, що три місяці тому не очікували таких результатів.

Пожежа в багатоквартирному житловому будинку Гренфелл-тауер на заході Лондона сталася у ніч на 14 червня і тривала понад добу. У результаті 24-поверховий будинок майже повністю вигорів.

Десятки людей досі вважаються зниклими безвісти після пожежі. Влада повідомляє, що поки не вдається встановити місцеперебування цілих сімей.

Гренфелл-тауер побудували у 1978 році, у ньому близько 200 квартир. Мешканці кажуть, що в будинку не працювала пожежна сигналізація.

Королева Великої Британії висловила співчуття родинам загиблих.