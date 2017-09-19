Незалежні директори Нафтогазу йдуть з наглядової ради

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Незалежні директори НАК "Нафтогаз" Пол Ворвік та Маркус Річардс вирішили вийти з наглядової ради компанії через невиконання урядом плану реформування її корпоративного управління.

Про це повідомляється на офіційному сайті НАК "Нафтогаз України".

Директори заявляють, що за останні п'ять місяців у цьому напрямку нічого не змінилося.

"Жодна з дій, які знаходяться під контролем уряду, не була виконана. Навпаки, рівень політичного втручання у роботу Нафтогазу продовжує зростати і став, на жаль, очевидною нормою", - йдеться в листі Пола Ворвіка та Маркуса Річардса.

У відповідь посольство Сполучених Штатів в Україні написало у своєму Twitter: "Професійна і незалежна спостережна рада "Нафтогаз Україна" необхідна для боротьби з корупцією і енергетичної безпеки українського народу".