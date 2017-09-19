Лукашенко скасував візит до РФ в рамках навчань "Захід-2017" - Турчинов

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Секретар РНБО Олександр Турчинов заявляє, що президент Білорусі Олександр Лукашенко скасував свій візит до Росії під час російсько-білоруських навчань "Захід-2017" через ставлення російських військових до громадян Білорусі. Про це повідомили у прес-службі РНБО України.

За словами пана Турчинова, найбільші за обсягом військові навчання планували на 18-20 вересня на полігонах у Ленінградській, Калінінградській і Псковській областях Росії, а також у Білорусі - на полігонах "Борисівський" та "Брестський".

Він зазначив, що під час фінальної частини навчань президенти Росії та Білорусі мали відвідати один із полігонів у Росії.

"Однак внаслідок зростання протестних настроїв у Білорусі, пов'язаних із проведенням навчань "Захід-2017", через зухвалу поведінку російських військовослужбовців щодо громадян Білорусі, президент Олександр Лукашенко скасував свою поїздку до Росії", - підкреслив пан Турчинов.

Росія і Білорусь розпочали спільні військові навчання 14 вересня, що спричинили занепокоєння серед союзників НАТО і країн Східної ‎Європи.‎‎

У них візьмуть участь 12,7 тисяч військовослужбовців РФ і Білорусі. ‎Навчання триватимуть із до 20 вересня, при чому активна фаза триватиме три дні на полігонах Білорусі – з 17 по 19 вересня.‎

У маневрах беруть участь літаки і вертольоти, військова техніка, включно із ‎танками і реактивними системами залпового вогню, і військові кораблі.‎

Це одні з найбільших військових маневрів, які Росія проводила із часів ‎анексії Криму у 2014 році.‎

Багато хто в Європі вважає, що навчання - прикриття підготовки до реальних боїв.‎

Проте Росія називає їх рутинним заходом.