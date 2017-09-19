Біля узбережжя Бельгії виявили підводний човен часів Першої світової

Копирайт изображения Tomas Termote Image caption Про точне місцезнаходження підводного човна не повідомляється, аби туди не дісталися мародери

У Північному морі, неподалік узбережжя Бельгії, виявили німецький підводний човен, що затонув під час Першої світової війни.

За попередніми даними, підводний човен класу UB-II лежить на глибині 30 метрів і непогано зберігся.

"Цей підводний човен у хорошому стані, на борту цілком могли зберегтися останки екіпажу", - повідомив губернатор Західної Фландрії Карл Декалюве.

Судячи з усього, підводний човен підірвався на міні.

Копирайт изображения T Termote Image caption Підводний човен непогано зберігся

Як повідомив журналістам пан Декалюве, місцезнаходження підводного човна зберігають у таємниці, аби туди не спробували потрапити допитливі люди або мародери.

Однак у ЗМІ все ж потрапили дані про те, що підводний човен може перебувати неподалік від порту Остенде.

Корабель лежить на правому боці, і на його борту можуть перебувати тіла 23 членів екіпажу. Посольство Німеччини вже сповістили про знахідку.

"На підводних човнах цього класу був передбачений екіпаж у складі 22 осіб на чолі з командиром", - пояснив губернатор.

Копирайт изображения T Termote Image caption Підводний човен лежить на морському дні на глибині близько 30 метрів

Попри повідомлення про хороший стан корабля, у нього пошкоджена верхня палуба. При цьому всі люки човна, як і раніше задраєні.

У бельгійських водах вже виявили 11 німецьких підводних човнів часів Першої світової, але ця знахідка збереглася найкраще.

UB-II будували з 1915 по 1916 рік. Вони могли занурюватися на глибину до 50 метрів.